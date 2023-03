Torino in vetrina

Come noto, Stefano Lo Russo e Alberto Cirio viaggiano d’amore d’accordo sul binario della concordia istituzionale. Ma c’è una questione su cui sindaco di Torino e governatore del Piemonte sono, se possibile, ancor più in sintonia: il giudizio totalmente negativo sull’operato di Turismo Torino. Proprio ora che, dopo gli anni della pandemia, la città sta riaprendo le porte a importanti eventi internazionali soprattutto sportivi – dalle Atp Finals di tennis al possibile coinvolgimento nelle Olimpiadi invernali del 2026 – i due hanno bisogno di un soggetto più dinamico per “vendere” il capoluogo e il resto della regione ai visitatori. Per questo già nei prossimi giorni intendono affrontare di petto la questione a partire dalla nomina di un nuovo direttore dopo l’era di Daniela Broglio e la reggenza di Marcella Gaspardone.