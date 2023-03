Esplosione in casa, grave un anziano ferito nel Torinese

Un pensionato di 85 anni è ricoverato in prognosi riservata al Cto, ustionato a seguito dell'esplosione che si è verificata nella tarda mattinata nella sua abitazione di via Belloc a San Benigno, nel Torinese. Secondo i primi accertamenti lo scoppio sarebbe stato provocato da una stufa a pellet. I vigili del fuoco si sono occupati di domare il rogo e di mettere in sicurezza l'abitazione, in parte sventrata dalla deflagrazione. L'uomo, unico occupante dello stabile, è stato subito trasportato in ospedale. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.