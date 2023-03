Sindaco propone autodifesa da anarchici e fascisti, 11 iscritti

Un corso gratuito di autodifesa per cittadini dai 16 ai 65 anni, a partire dal 22 marzo "contro tutti i totalitarismi le anarchie e le delinquenze": la proposta è dell'amministrazione comunale di Quarona (Vercelli) e ha già trovato 11 iscritti e altri che si informano per capire. C'è un volantino in giro per il paese, con tanto di numero di riferimento per informazioni e prenotazioni, con l'annuncio a dire che sono previste "4 lezioni introduttive su tecniche di difesa attive e passive, prevenzione e consapevolezza", in basso c'è un cestino in cui una sagoma stilizzata getta due simboli, una svastica e una falce con martello. In alto una foto con un pugno fermato da una mano. Si trova poi uno slogan: "La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono gli schiaffi educativi, non le manifestazioni", con accanto l'immagine del sindaco, Francesco Pietrasanta. Sindaco che il 7 marzo ha diffuso una nota con lo stesso slogan e spiegato: "Obiettivo di questa iniziativa è formare le persone e i giovani affinché possano difendersi dai prepotenti di tutti i generi. Che siano squadristi, anarchici o delinquenti la miglior cura è uno schiaffo educativo" L'idea, aggiunge la nota dell'amministrazione, "nasce dopo i fatti delinquenziali di Firenze e TORINO e dopo la manifestazione di Firenze". ""Si sente parlare di fascisti, anarchici e e molto altro. Per me - aggiunge il sindaco - sono tutti delinquenti quelli che usano la forza bruta per imporre le proprie idee o le proprie necessità". "Una bella lezione educativa, come si faceva una volta - conclude il primo cittadino nella nota - non farebbe sicuramente male! Invece a queste persone non viene mai imposta nessuna pena e continuano ad andare in giro impuniti. Alla Schlein, a Conte e a Landini dico che le manifestazioni servono solo a fare un po' di pubblicità politica ma è con i fatti che si devono risolvere i problemi. Quindi cosa c'è di meglio che preparare le persone alla difesa personale e se necessario dare un bello schiaffo educativo ai prepotenti? Li invito personalmente a partecipare. Saranno miei ospiti. E sia ben chiaro, non facciamo alcuna differenza". "Questo corso - la precisazione finale - è fatto contro tutti i tipi di totalitarismi, rossi o neri che siano, alle anarchie e alla delinquenza".