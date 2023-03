Corteo anarchici: Allasia, si sgomberi subito Askatasuna

"Chiediamo con forza che vengano subito sgomberati e chiusi i centri sociali e le radio antagoniste che hanno fatto da volano per tutto lo scempio causato lo scorso 4 marzo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, dopo la notizia che gli inquirenti avrebbero rilevato la presenza di 40 attivisti del centro Askatasuna durante la manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito a Torino, sfociata in disordini. "Qualcuno in Consiglio aveva fatto intendere che non c'entravano nulla e che fossero innocenti - afferma Allasia -. Pare invece che ci sia un coinvolgimento diretto con una presenza di attivisti dei centri sociali appartenenti all'area dell'Autonomia. Quelle azioni delinquenziali sono state compiute con la volontà di colpire con violenza. Non possiamo più tollerare la presenza di determinati luoghi e sedi sul nostro territorio".