EPIDEMIA

Ora il Covid è come un'influenza

Lo dice l'Oms. Incidenza stabile, Rt scende a 0,94. Il tasso di positività è al 5,2%. Per la prima volta dal febbraio 2020 vuote le terapie intensive in Lombardia. In Piemonte stazionaria la curva dei contagi: 1.169 (-93) per una media giornaliera di 167

Il Covid “è sul punto di diventare come un’influenza stagionale”. È quanto afferma l’Oms. I casi in Italia, nella settimana 10-16 marzo 2023, sono stati 23.730, con una variazione di -1,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.988). I decessi sono stati invece 212 (contro i 216 della settimana precedente). In totale sono stati eseguiti 452.747 tamponi. Il tasso di positività è al 5,2% (+0,2% negli ultimi 7 giorni) secondo i dati del bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute.

L’incidenza settimanale dei casi è sostanzialmente stabile, con 38 casi ogni 100mila abitanti, contro i 41 dei 7 giorni precedenti. In leggero calo l’indice di trasmissibilità: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sceso allo 0,94 dallo 0,97, sotto la soglia epidemica, stabile all'1% anche il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva; in lieve diminuzione il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, dal 4,7% registrato il 9 marzo al 4,3% del 16 marzo. Nell’ultima settimana ci sono stati 23.730 nuovi casi e 212 decessi. In Lombardia “per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus”, ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso alla vigilia della Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid. “È sicuramente merito della campagna vaccinale, che ci ha permesso di tornare alla vita, ma anche il segno – ha aggiunto – che sono migliorate anche le cure contro questo maledetto virus, che consentono di evitare che i pazienti colpiti finiscano in terapia intensiva”.

Rimane stazionaria in Piemonte la curva dei contagi da Covid. È quanto riporta il focus settimanale della Regione. I casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.169 (-93) per una media giornaliera di 167. “L’occupazione dei posti letto ordinari – è scritto nel bollettino – si attesta al 2,5%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,2%, mentre la positività dei tamponi è al 2,4%”. La Regione osserva che si tratta di “dati sempre migliori rispetto a quelli nazionali”. Tra venerdì 10 marzo e giovedì 16 marzo sono state vaccinate 3.979 persone. Dall’inizio della campagna sono state somministrate 10.875.317 dosi, di cui 3.345.881 come seconde, 2.964.727 come terze, 805.313 come quarte, 152.358 come quinte.