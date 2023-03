Cade in un pozzo, trovata morta a Crescentino

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita in un pozzo a poche centinaia di metri dal centro abitato di Crescentino (Vercelli). La scoperta è avvenuta ieri sera tardi da parte di alcuni parenti, che nel pomeriggio non l'avevano vista rientrare a casa. I vigili del fuoco hanno battuto le campagne tra Crescentino e Verrua Savoia (Torino) dove la donna era solita camminare. Infine è stato individuato il corpo in un pozzo, non molto profondo. Non è esclusa l'ipotesi che la settantacinquenne non si sia accorta della feritoia in mezzo all'erba e ci sia caduta dentro, urtando violentemente la testa.