Asti-Cuneo: Mit aggiornati lavori

Proseguono i lavori per il completamento della Asti- Cuneo, la cui inaugurazione potrebbe essere anticipata rispetto alle previsioni. L'obiettivo è concluderla nel 2024. Intanto, già ad aprile entrerà in esercizio il tratto tra la Tangenziale e lo svincolo di Alba Ovest che consentirà un accesso diretto per l'ospedale di Verduno. E' quanto si legge in una nota del Mit in cui si precisa che oggi il vice premier e ministro, Matteo Salvini, ha aggiornato il dossier, "a conferma della grande attenzione che il Mit riserva a quest'opera fondamentale per il Piemonte e presto effettuerà un sopralluogo".