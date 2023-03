I furbetti del quartierino

Dicono che… stia diventanto una maggioranza “a geometrie variabili” quella che sostiene il presidente Enrico Crescimanno (indicato dalla Lega) nella Quinta Circoscrizione di Torino. Da due settimane, infatti, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono sull’Aventino per aver chiesto senza successo una riunione di coalizione al numero uno del quartiere anzi dei quartieri Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette: gli eletti non si presentano in Consiglio dove però a tenere il numero legale ci pensa il Partito democratico. Da opposizione a stampella? Una situazione paradossale che sta creando qualche imbarazzo a destra ma pure a sinistra.