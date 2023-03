Lo stabilimento Michelin di Cuneo festeggia 60 anni

Compie sessant'anni lo stabilimento Michelin di Cuneo, cuore pulsante delle attività del gruppo francese in Italia con 2.200 dipendenti e i quasi 11 milioni di pneumatici prodotti nell'ultimo anno. Nel 1963 l'azienda di Clermont-Ferrand ha aperto nella frazione cuneese di Ronchi il primo dei suoi impianti produttivi all'estero. In sei decenni lo stabilimento è cresciuto fino a guadagnarsi l'appellativo di "Usine Excellente", ovvero uno dei centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima dell'industrializzazione su larga scala nei 67 impianti produttivi nel mondo. Il sessantesimo compleanno sarà l'occasione per dare ulteriore impulso allo sviluppo tecnologico con l'avvio del laboratorio di innovazione, costituito insieme al Competence center CIM4.0 di Torino e a Confindustria Cuneo. Numerosi gli appuntamenti annunciati dal direttore di stabilimento Simone Rossi specie in ambito sportivo, dove l'azienda si avvarrà dell'esperienza del Michelin Sport Club. All'interno della fabbrica è prevista una serie di eventi dedicati al personale: porte aperte, da aprile a ottobre, per visite organizzate con le famiglie, il Gami (Gruppo Anziani Michelin Italia) e le scuole del territorio. "Intorno alla Michelin si è generato un fenomeno sociale che ha visto le persone spostarsi dalle montagne in un territorio prettamente agricolo" ha ricordato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero che ha ricordato l'ingegnere Édouard Michelin, scomparso a soli 42 anni nel 2006, al quale la città ha attribuito la cittadinanza onoraria. Dal presidente provinciale di Confindustria Mauro Gola gli auguri a un'azienda che "in questi sessant'anni ha contribuito non soltanto allo sviluppo economico ma al progresso del territorio".