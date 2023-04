Incendio all'alba devasta un bar ad Asti

Incendio in un bar all'alba di oggi ad Asti, in corso Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il locale. Nessun ferito, ma diversi danni alla struttura. Sono state avviate le indagini per accertare le cause del rogo.