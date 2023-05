Fisco: Bonomi, in legge bilancio vera sfida su cuneo

"E' un inizio di percorso di alcuni interventi nel mondo del lavoro, ma abbiamo sempre detto che, perché abbia un effetto, deve essere un intervento importante intorno ai 16 miliardi. Ma in corso d'anno è difficile pensare a un intervento strutturale. Prendiamo come buon auspicio avere dedicato quelle poche risorse". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al convegno per i 50 anni dell'associazione del Piemonte. "La vera sfida - ha proseguito - sarà la legge di bilancio su cui misureremo la vera volontà del Governo di intervenire sul cuneo fiscale. Io penso che Confindustria abbia fatto una proposta di grande responsabilità nazionale, quella sulla tax expenditure, riferita solo al sistema delle imprese. Stiamo parlando di quasi 14 miliardi". "Sono disposto a rinunciarci - ha detto ancora Bonomi - purché il governo le metta tutte sul taglio strutturale del cuneo fiscale. Noi siamo disposti a questa sfida, adesso sta al governo".