Cirio, taglio cuneo fiscale è un segnale positivo

"Si dice che il taglio del cuneo fiscale non è sufficiente, ma per recuperare in un anno quello che non si è fatto nel passato ci vuole tempo e ci vogliono risorse. Il governo italiano ha voluto destinare le poche risorse disponibili al taglio cuneo fiscale e questo è un segnale grande". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo alla seconda edizione l "Forum sul Lavoro nella società attiva", nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, organizzato da JobsLab Synergie, il laboratorio per le politiche del lavoro e le relazioni industriali guidato da Giuseppe Garesio "Il decreto del governo Meloni è l'inizio di un percorso. Questo è un Paese dove sul lavoro si è fatto poco per tanti anni", ha aggiunto Cirio.