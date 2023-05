Maltempo: Cirio, non ci sono segnalazioni particolari al momento

"In Piemonte stiamo seguendo la situazione ora per ora, non abbiamo al momento segnalazioni particolari, neanche sul weekend, però sappiamo che i colori cambiano repentinamente, quindi con grande tempestività la nostra struttura di protezione civile è pronta a controllare, ora per ora, eventuali mutamenti". Così, a margine della visita al Salone del Libro di Torino insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Regione, Alberto Cirio, a proposito della situazione maltempo. "Quindi - aggiunge - c'è uno stato di allerta molto molto attento e generalizzato, che però non ci ha impedito di aiutare gli amici dell'Emilia Romagna, ai quali abbiamo inviato cento uomini e quasi trenta mezzi. Quindi siamo pienamente operativi per aiutare chi ha bisogno. Il Piemonte è stato aiutato quando aveva necessità di sostegno e oggi noi siamo solidali con chi ha necessità. Però - conclude - con un occhio sempre attento, ora per ora, all'evoluzione delle condizioni meteo in Piemonte per essere pronti a intervenire immediatamente, qualora se ne ravvisi la necessità".