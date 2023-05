Rubavano negli ospedali, sospesi due tecnici Asl Cuneo

Due tecnici dell'Asl Cn2 in servizio all'ospedale di Verduno sono stato sospesi dal servizio per falso, truffa e peculato. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Cuneo avrebbero sottratto beni prima dagli ospedali di Alba e Bra e successivamente in quello di Verduno. In particolare, secondo l'accusa sfruttando la confusione logistica e amministrativa dovuta alla transizione tra i vecchi ed il nuovo ospedale si sarebbero appropriati di diversi beni, tra televisori, scaffali, condizionatori, lavastoviglie, sanitari e rubinetterie. Dall'indagine , svolta anche con appostamenti e pedinamenti, è emerso che i due tecnici avrebbero anche attestato la presenza sul luogo di lavoro quando in realtà svolgevano commissioni private o si recavano al bar. Inoltre, per uno dei due è stato contestato anche il falso ideologico nell'attestazione del possesso dei requisiti per il superamento del concorso pubblico e la successiva assunzione, poiché avrebbe mentito nelle autocertificazioni.