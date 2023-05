Borghi (Iv), singolare Pd rincorra chi fece cadere Draghi su termovalorizzatore

"Trovo singolare che il Partito democratico rincorra chi ha ritenuto di far cadere il governo Draghi sul termovalorizzatore di Roma, in un misto di balbettii e di silenzi che lasciano solo il sindaco Gualtieri che si sta giustamente e meritoriamente impegnando". Lo ha detto il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi, ospite di Ivan Grieco su YouTube."Sul termovalorizzatore - ha aggiunto - ho un'idea precisa: va fatto per chiudere il ciclo dei rifiuti. E anche questo tema conferma la bontà della scelta che ho fatto, di passare a Italia Viva perché penso che una impostazione riformista debba consistere nella capacità di assumersi delle scelte e di attuarle per migliorare il paese, e nella volontà di fare a viso aperto le battaglie per le cose in cui si crede. Non di nascondersi dietro agli altri. Il termovalorizzatore serve per chiudere il ciclo dei rifitui a Roma, con tutte le tutele e le prerogative che la scienza ci mette a disposizione. Non si migliora l'ambiente caricando i treni dei rifiuti di Roma e facendoli scorrazzare in giro per l'Europa a spese dei contribuenti romani: questa è demagogia ambientalista da salotto, non politica".