La zucchina di Canalis

Dicono che… la politica deve ricordarsi di maneggiare con cura frutta e verdura. Se non altro per evitare involontari accostamenti. Qualche tempo prima di arrivare a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, giocò sul suo cognome reggendo due omonimi frutti a un’altezza del petto che, inevitabilmente, generò un florilegio di battute da bar. Oggi a cimentarsi con i prodotti di stagione (o quasi) è, in perfetto schema bipartisan, la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, la quale proprio alle premier si rivolge reclamando misura per alzare i salari e contrastare la povertà e lamentando l’assenza del Governo. “Meloni non pervenuta”, scrive, lei, ritratta accanto a un cesto di zucchine, “4 euro al chilo”.