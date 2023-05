Assemblea Finpiemonte, debutta il nuovo direttore generale

L'assemblea ordinaria di Finpiemonte - la prima dopo l'insediamento del nuovo direttore generale, Mario Alparone - ha approvato il bilancio di esercizio del 2022. Presenti, oltre al presidente di Michele Vietti e al direttore, i consiglieri di amministrazione Marina Buoncristiani e Antonio Salvi, il collegio sindacale, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano. Cirio ha espresso "l'auspicio che la società, finalmente integrata nella composizione del suo organo amministrativo e con un nuovo direttore generale, individuato in esito a un'attenta e rigorosa procedura di selezione, possa fornire alla Regione Piemonte, oltre al tradizionale supporto in ambito finanziario, anche un sostegno mirato e specifico per gestire i Fondi strutturali della programmazione comunitaria 2021-2027 e i fondi Pnrr che la Regione ha in gestione". Tronzano ha espresso "apprezzamento per il risultato di bilancio che, nonostante il ritardo nell'avvio del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027, ha fatto comunque registrare un utile di esercizio, in contenuto aumento rispetto all'anno precedente". Vietti ha ringraziato la Regione Piemonte "per la rinnovata fiducia, assicurando anche per l'anno in corso una leale e proficua collaborazione su tutti gli sfidanti fronti che vedono impegnati insieme l'Ente locale e la finanziaria".