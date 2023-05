Escursionista trovato morto in Valsesia

Il corpo senza vita di un escursionista, J.J., 64 anni, è stato trovato nella serata di ieri a Rimella, in Valsesia, provincia di Vercelli, dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della sede Centrale di Vercelli e Varallo insieme alle unità cinofile VVF di Torino, e alla Guardia di Finanza. L'uomo non aveva più fatto rientro dopo un' escursione in montagna. Dopo alcune ore di ricerca, le squadre di soccorso hanno individuato il corpo fuori dal sentiero in un'area impervia. Le operazioni di recupero, si sono concluse intorno alla mezzanotte. Sul posto anche i carabinieri.