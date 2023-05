Marcia della salute: organizzatori, siamo 12mila

"Siamo 12mila. Un grande successo. Il doppio di quelli che ci aspettavamo. Questo è un buon inizio, ora andiamo avanti". Così Giorgio Airaudo, segretario regionale Cgil, al termine della marcia della Salute, che ha visto scendere in piazza a Torino migliaia di persone "a difesa della sanità pubblica". Secondo la polizia i partecipanti sono oltre settemila. La marcia è stata aperta dagli striscioni del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure, composto da 60 sigle di sindacati, associazioni e ordini, da quello dell'Ordine dei Medici Piemontese. Il corteo, partito da piazza Carducci a pochi metri dall'ospedale Molinette ha attraversato via Genova e via Nizza per raggiungere la sede della Regione.