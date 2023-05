Cirio, apprezzo politica del rigore sull'erogazione dei fondi

"É stato un incontro proficuo durante il quale il ministro Fitto ha confermato per il Piemonte le risorse per il cofinanziamento dei fondi europei, mettendo in sicurezza la nostra programmazione e i nostri investimenti dei prossimi anni". Così il governatore Alberto Cirio, dopo l'incontro di oggi a Roma con il ministro agli Affari Europei. "Apprezzo - sottolinea Cirio - la politica del rigore che il governo sta applicando all'erogazione dei fondi: il Piemonte è rigoroso e puntuale, ha la capacità di essere molto attento a spendere, spendere bene e nei tempi stabiliti". "Il ministro - aggiunge - ha confermato di voler procedere all'assegnazione delle risorse dei fondi Fsc Regione per Regione, in modo che chi è pronto possa partire. E' un criterio meritocratico e la meritocrazia al Piemonte piace". Durante l'incontro si è parlato anche di Pnrr. "I fondi Fsc - osserva Cirio - sono paralleli a quelli del Pnrr e quindi è giusto renderli complementari. Il governo fa bene, a mio avviso, a porsi ora il tema dell'effettiva capacità di spesa, perché questo rappresenta la garanzia di spendere davvero e bene i soldi dell'Europa".