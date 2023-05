Omo de Panza, leghista de sostanza

Dicono che… Enrico Montani abbia poco da festeggiare dopo la vittoria al congresso leghista del Vco, che domenica scorsa a Villadossola l'ha eletto segretario provinciale. Le parole di Alessandro Panza, deputato vicino al cerchio magico di via Bellerio, pare lo abbiano raggelato. “Faccio un passo indietro solo per disciplina di partito, perché me lo ha chiesto il segretario nazionale Riccardo Molinari” ha detto, confermando il ritiro della sua candidatura. Non esattamente un attestato di stima per l’ex senatore che già tanti danni ha fatto a Vercelli dov’era stato nominato commissario. Nello stesso congresso non è passata inosservata la presenza dell’ex deputata di Forza Italia Cristina Mirella, un tempo molto vicina a Gilberto Pichetto, che confermerebbe le voci di un suo imminente passaggio nel Carroccio.