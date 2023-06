Tpl: nuova linea a Cuneo, accordo Grandabus-Comune

Potenziati i collegamenti con bus del trasporto pubblico locale nella conurbazione di Cuneo. A partire da lunedì 12 giugno sarà operativa la nuova linea dai campi sportivi di Piccapietra al centro cittadino passando per Madonna dell'Olmo e Cerialdo, La decisione di implementare il servizio è stata presa da Grandabus, il consorzio che gestisce il Tpl a Cuneo e in provincia, insieme al Comune di Cuneo. E' previsto un passaggio quasi ogni ora dalle 8 di mattina alle 18 del pomeriggio. A Passatore, invece, sarà istituito il passaggio in via Borgetto, mentre il servizio relativo alle corse da e verso Magliano Alpi verrà potenziato.