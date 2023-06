Stellantis: Lo Russo, Torino non è un problema ma un'opportunità

"La città da tempo ha un'interlocuzione con Stellantis su Mirafiori, un sito produttivo che dopo aver occupato 120mila lavoratori negli anni '70 ha poi attraversato un periodo di crisi. Stagioni difficili, ma ora mi pare di vedere una svolta positiva per la città e per i lavoratori: nuove relazioni nel rispetto dei ruoli, mentre Torino non ha più un ruolo egemone e nemmeno il resto d'Italia". Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parlando agli operai Stellantis della Fiom che, in un centinaio, partiranno oggi pomeriggio da Torino con destinazione Parigi, al quartier generale di Stellantis, per chiedere garanzie per l'occupazione. Lo Russo ha sottolineato che, "come sindaco" cerca di essere un "facilitatore di processi che possano portare risultati positivi. Stanno cambiando i cicli di produzione - ha ribadito -, ma cerchiamo di accompagnare l'evoluzione e la transizione verso l'elettrico, facendo capire che Torino può rappresentare non un problema ma un'opportunità, anche grazie alla presenza di un indotto molto forte".