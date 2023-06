Peste suina: diventano 94 i comuni toccati, 9 nuovi casi

Denice in provincia di Alessandria e Neirone in quella di Genova si aggiungono all'elenco dei comuni con almeno un caso di Peste suina africana nella zona rossa di Piemonte e Liguria. Il totale ora è di 94, con 768 casi complessivi, di cui 442 in Piemonte e 326 in Liguria. Gli ultimi 9 casi accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta sono 7 in Liguria, tutti in provincia di Genova: quattro a Montoggio (otto dall'inizio dell'emergenza), uno a Neirone, uno a Serra Riccò (16 da dicembre 2021), uno a Torriglia (13). I due nuovi casi piemontesi sono stati identificati a Denice e Mongiardino Ligure.