Torino Pride: Marrone, lessico delirante contro la Regione

"I proclami del pride contro la Regione Piemonte richiamano il lessico delirante dei centri sociali". Lo sostiene l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone a proposito delle polemiche scoppiate intorno al patrocinio non richiesto dal Torino Pride. "Al Pd che insegue la deriva ideologica gender su utero in affitto e adozioni gay - continua Marrone - faccio notare che stanno perdendo il centro moderato e la base cattolica, che ora in Piemonte cominciano a guardare a noi conservatori proprio per le nostre politiche a sostegno della vita nascente tanto criticate dal Pride: così si condannano all'opposizione permanente".