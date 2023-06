CLASSIFICHE

Università, Milano batte Torino ma Polito scala ben 73 posti

Quello lombardo è l'ateneo migliore d'Italia e al 132° posto nel mondo. Il cugino subalpino quinto e 252° nella classifica generale, ma registra ottime performance. La Sapienza di Roma seconda, l'istituzione torinese decima. In vetta il Mit e gli storici Cambridge e Oxford

Il Politecnico di Milano è l’Università migliore d’Italia (e la 132esima al mondo, su un totale di 1500). L’ateneo del capoluogo lombardo raggiunge così la posizione più alta mai ottenuta nel QS World University Rankings, la classifica stilata ogni anno dall’agenzia britannica Quacquarelli. Seconda in Italia è la Sapienza di Roma, terza è l’Alma Mater di Bologna. Rispettivamente occupano le posizioni numero 134 e 154 nella classifica mondiale. Si piazzano bene anche l’Università di Padova, al quarto posto su scala nazionale e al 219esimo in tutto, e il Politecnico di Torino, quinto nel Paese e 252esimo nel mondo, che però sale di 73 posizioni rispetto lo scorso anno, conquistando il secondo posto in Italia per capacità di attrarre studenti internazionali. Al sesto posto c’è di nuovo Milano, con l’Università Statale (276esima in generale, con un balzo in avanti di 48 posizioni rispetto all’ultima edizione). Per vedere un ateneo del Sud Italia bisogna scendere fino al settimo posto della classifica nazionale, dove si incontra la Federico II di Napoli (335esima nel mondo). E poi ancora: ottava è l’Università di Pisa (349 nel mondo), nona è quella di Firenze (358) e decima quella di Torino (364) che ottiene una buona performave salendo di ben 111 posti in un solo anno.

Come ogni anno, la top 10 delle università più quotate è quasi tutta americana e inglese (con qualche incursione asiatica. Numero uno al mondo è il MIT - Massachusetts Institute of Technology, poi seguono l’Università di Cambridge, Oxford, Harvard e Stanford. Subito fuori dalle prime cinque è l’Imperial College di Londra. Settimo posto per l’ETH di Zurigo, ottavo per la National University di Singapore, nono per l’UCL (University College London). Chiude le prime dieci posizioni l’Università californiana di Berkeley.