URNE VIRTUALI

Forza Italia torna dietro alla Lega (nonostante Salvini sia in calo)

I sondaggi dell'ultima settimana registrano il progressivo affievolirsi dell'onda emotiva seguita alla morte di Berlusconi. Il Carroccio -0,5. Fratelli d'Italia stabile in vetta e distanzia il Pd di quasi 9 punti. I partiti del Terzo Polo arretrano di mezzo punto

Anche questa settimana la Supermedia registra gli effetti dell’ondata emotiva seguita alla morte di Silvio Berlusconi ma in misura meno netta rispetto alla scorsa. Infatti, Forza Italia risulta in crescita (+0,9%) rispetto a quanto rilevato soltanto pochi giorni prima della scomparsa del suo fondatore, ma rimane (o per meglio dire, ritorna) alle spalle della Lega, che pure risulta essere il partito con il saldo peggiore (-0,5%) nello stesso lasso di tempo. Anche i due partiti dell’ex Terzo Polo arretrano, perdendo quasi mezzo punto, mentre Fratelli d’Italia (28,9%), Partito Democratico (20,2%) e Movimento 5 Stelle (15,8%) restano stabilmente nelle prime tre posizioni.

Supermedia Liste

FdI 28,9% (+0,1)

Pd 20,2% (=)

M5s 15,8% (=)

Lega 8,7% (-0,5)

Forza Italia 8,2% (+0,9)

Azione 3,6% (-0,3)

Italia Viva 3,0% (-0,2)

Verdi/Sinistra 3,0% (+0,1)

+Europa 2,3% (-0,2)

Italexit 1,9% (-0,3)

Unione Popolare 1,5% (=)

Noi Moderati 1,0% (-0,1).

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 46,8% (+0,5)

Centrosinistra 25,5% (-0,1)

M5S 15,8% (=)

Terzo Polo 6,6% (-0,5)

Italexit 1,9% (-0,3)

Altri 3,4% (+0,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (15 giugno 2023) NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 giugno, è stata effettuata il giorno 29 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 giugno), Euromedia (28 giugno), Ixè (19 giugno), Noto (22 giugno), Quorum (26 giugno), SWG (19 e 26 giugno) e Tecnè (17, 19 e 24 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it