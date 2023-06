POLITICA & SANITÀ

"Ci hanno fregato". Campagna (elettorale) contro Cirio e Preioni

Offensiva del Pd nel Vco per la mancata realizzazione del nuovo ospedale. "Li costruiscono in tutto il Piemonte tranne qui": la scelta (scellerata) di ristrutturale il Castelli e il San Biagio imposta dal capogruppo della Lega

“Ci hanno fregato”. Dopo la battaglia in aula sull’ospedale unico il Pd passa all’offensiva strada per strada. Sono comparsi in queste ore i manifesti col faccione di Alberto Cirio e il suo omonimo Alberto Preioni, capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris e ras del Carroccio nel Vco. È stato lui a boicottare prima il progetto di Ornavasso, adottato dal centrosinistra, e poi in assenza di un accordo col territorio su una sede alternativa ha guidato il centrodestra verso una soluzione di ripiego: ristrutturare i due nosocomi esistenti, il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola, in barba anche a un parere tecnico, commissionato dalla Regione, che si esprimeva in modo opposto.

Un compromesso al ribasso che ha fatto arrabbiare tutti, o quasi, con la sindaca di Verbania Silvia Marchionini che – assieme ad altri colleghi – ha minacciato un esposto alla Corte dei Conti. Ora il centrosinistra va all’attacco: “Hanno illuso l’Ossola, hanno umiliato il Cusio e il Verbano” si legge nei manifesti. “Vogliono tenerci divisi per costruire nuovi ospedali in tutto il Piemonte tranne qui” prosegue l’affondo. La foto in bianco e nero colloca i due nel passato, mentre a colori c'è il logo del Pd che spicca in basso. Il segretario dem Domenico Rossi lo aveva annunciato: “Sullo scempio del Vco daremo battaglia”. Così l’edilizia sanitaria potrebbe diventare il principale argomento di campagna elettorale, a meno di un anno dalle elezioni, essendo anche il tallone d’Achille della giunta Cirio che per esempio non ha ancora deciso dove piazzare il nuovo ospedale del Canavese, ha spostato quello dell’Asl To5 da Moncalieri a Cambiano, mentre ad Alessandria il Comune ha proposto quattro aree e si attende anche qui una decisione definitiva.