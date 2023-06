TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Ci ha ridotti alla fame elettorale". Ironia di De Luca sulla Schlein

Certo, la segretaria Pd aveva avvertito che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Ma di questo passo non resterà manco un mezzo spuntino. Il governatore campano sarcastico: "C'è un altro 10 per cento di voti residui da perdere, riusciranno nell'impresa" - VIDEO

“La segretaria del Pd aveva avvertito che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Ma almeno un tramezzino elettorale, un mezzo spuntino. Niente. Vedendo il risultato delle elezioni del Molise siamo ridotti alla fame elettorale”. Vincenzo De Luca torna ad attaccare con la consueta verve Elly Schlein nel corso della diretta Fb del venerdì. Il governatore campano mette il dito nella piaga della recente débâcle: “Siamo all’ennesimo successo travolgente del centrosinistra e del famoso campo largo”, dice in riferimento all’esito delle elezioni in Molise.

“Direi ai dirigenti del Pd – prosegue con la solita ironia il presidente della Campania – di mettersi comodi: c’è sempre un altro 10 per cento di voti residui da perdere. Non ho dubbi che la genialità di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita di quello che rimane”.