Brucia appartamento, 7 intossicati dal fumo ad Asti

Incendio in un appartamento nella tarda serata di ieri ad Asti, in via Felice Sismondo. Dal locali che in quel momento erano vuoti, si è generato un denso fumo che ha intossicato 7 persone che vivono in altri alloggi nel condominio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale le persone. Non sarebbero in pericolo di vita.