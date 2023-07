CONCORDIA DOUBLE-FACE

Cirio cresce, Lo Russo affonda

Sono pappa e ciccia ma mentre il governatore del Piemonte guadagna punti in popolarità il sindaco di Torino precipita al 47° posto. A guidare le rispettive classifiche ci sono Bonaccini (Emilia-Romagna) e Sala (Milano). Tra i piemontesi solo Manassero (Cuneo) nella top ten

Vanno d’amore d’accordo ma mentre uno scala la classifica di popolarità, l’altro perde punti e si ritrova nella seconda parte della graduatoria. Nella consueta indagine annuale sul gradimento di governatori e sindaci, condotta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, Alberto Cirio si piazza sesto e Stefano Lo Russo sprofonda in 47ª posizione. I due vertici istituzionali del Piemonte realizzano performance diverse, quasi opposte. Il presidente della Regione si conferma stabilmente nella top ten con un gradimento personale del 56,5%, in crescita (+9) rispetto allo scorso anno quando veleggiava nono con il 47,5%, mentre il sindaco di Torino arranca nella seconda parte della classifica con un apprezzamento del 53,5% (5,7 punti in meno rispetto al 59,2 ottenuto nel 2021, anno dell'elezione, ma anche 3,5 punti in meno rispetto allo stesso sondaggio dell'anno scorso).

Tra i governatori il podio resta lo stesso, ma s’invertono le posizioni. A balzare in avanti, probabilmente sull’onda emotiva dell’alluvione, è il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (69%) che scalza dalla vetta il “doge” di Venezia Luca Zaia, secondo con il 68,5%, al terzo posto si piazza l’altro leghista, Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64%. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43. Tra i sindaci a guidare la classifica è invece Beppe Sala di Milano (65%), secondo è Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (64,5%) e terzo il presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari Antonio Decaro (64%).

Tra i piemontesi la migliore è la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, tra le prime dieci posizioni (ottava con il 59,5%). Ruzzolone per Alessandro Canelli di Novara che esce dalla top ten per piazzarsi in tredicesima posizione con il 58% (-11,6 rispetto 69,6% con cui era stato eletto). Ventinovesimi con il 55,5% Giorgio Abonante di Alessandria e Andrea Corsaro di Vercelli; ancora più giù, al 37° posto, Maurizio Rasero di Asti (54,5%). Al 54° c’è la sindaca di Verbania Silvia Marchionini (52,5%). In zona retrocessione, infine, il sindaco di Biella Claudio Corradino (46,5%).