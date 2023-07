In provincia di Cuneo in attesi 700 migranti

"Sono attesi nel nostro territorio provinciale circa 700 migranti (che si uniscono a quelli già ospitati): questo flusso è gestito e regolato dalla Prefettura stessa che ha emesso bandi utili ad individuare aziende che si occuperanno della gestione di queste persone". Lo fa sapere il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, in una lettera aperta. Alcune di queste aziende, aggiunge il presidente, "già oggi operano in questo settore e a questi operatori sono riconosciute, come previsto dalla normativa, risorse economiche pubbliche per il lavoro che svolgono". "Credo non giovi a nulla - osserva ancora Robaldo - innescare la "polemica di turno" contro questo o quel Ministro, attaccare prima a sinistra e poi a destra per dire che nulla è cambiato: perché le decisioni del Governo richiamano tutti noi, come cittadini, al loro rispetto anche se - non ne dubito - ci saranno polemiche. È nostra abitudine, invece, lavorare con responsabilità. E questa impone una comunicazione trasparente".