Questora

Ha preso servizio oggi la dirigente superiore Marina Di Donato, nuova questora di Asti, 59 anni, originaria di Napoli, ha raccolto il testimone di Sebastiano Salvo, ora alla guida della questura di Pisa, dopo tre anni passati a capo degli uffici di corso XXV Aprile ad Asti. Di Donato arriva dalla direzione del reparto tecnico logistico di Torino e vanta una lunga esperienza in Piemonte. È al primo incarico di questore. Tra i diversi incarichi, spicca quello di capocentro della Direzione investigativa antimafia torinese – in particolare durante gli anni del processo antimafia Minotauro – e come vicaria alla questura di Vicenza, Vercelli e Como. È Laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e ha preso servizio in polizia nel 1989. Per la città del Palio si tratta della seconda donna alla guida della questura. La prima era stata Alessandra Faranda Cordella, ora a Novara. Di Donato è sposata, ha due figli e vive nell’Alto Monferrato da oltre trent’anni.