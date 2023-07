Marrone, per Gtt l'unica soluzione è una due diligence

"Gtt ha una lunga tradizione di sprechi, assenteismo e inefficienze, pensare di risollevarla andando a pescare di nuovo nelle tasche dei cittadini è offensivo per tutti i torinesi. L'unica vera soluzione sarebbe una 'due diligence' per Gtt, indipendente e obiettiva, così da individuare e tagliare i rami secchi, abbattendo la spesa pubblica". Così, in una nota, l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, intervenendo sulla vicenda riguardante l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico deciso dal Comune di Torino.