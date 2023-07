Covid in Piemonte ancora stazionario, positività al 2,3%

Anche nell'ultima settimana - 20-26 luglio - in Piemonte sul fronte del Covid si registra un andamento stazionario rispetto al periodo precedente. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta allo 0,6%, mentre scende a zero quella dei posti letto in terapia intensiva. La positività dei tamponi è al 2,3%. I nuovi contagi sono stati 200, ovvero 29 in più del periodo precedente. I casi medi giornalieri sono stati 29, di cui 7 a Torino e altri 7 nell'area metropolitana di Torino. L'incidenza, ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100mila abitanti, è stata 4,7 in aumento rispetto al 4,0 del periodo precedente. Per la settima settimana consecutiva la Regione resta sotto i 10 casi per 100mila abitanti. Nella settimana si sono vaccinate 117 persone, delle quali 47 alla quarta dose e 50 alla quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 898.267 dosi.