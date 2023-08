Si insedia il nuovo questore di Cuneo

Il nuovo questore di Cuneo si è insediato ufficialmente. Si tratta di Carmine Rocco Grassi, foggiano, classe 1964, proveniente dalla Polizia di Frontiera della Lombardia. Nei suoi 32 anni di carriera molta attività investigativa. Dopo un primo incarico al commissariato di Polistena, in Calabria, le esperienze alla Squadra Mobile di Como e poi di Brescia, quindi l'incarico di dirigente di gabinetto alla Polizia Scientifica interregionale del Triveneto. Prima dell'ultima promozione era stato questore vicario, a Cremona e a Torino: "Cuneo mi sembra una realtà privilegiata rispetto ad altre, - dice - ma non bisogna mai soffermarsi sulle apparenze". Nella Granda ha già svolto gli incontri istituzionali con il prefetto, il procuratore della Repubblica e la sindaca del capoluogo: il primo obiettivo è quello di incrementare il più possibile il controllo del territorio. Al centro dell'attenzione, per quanto riguarda Cuneo città, ci sono due aree calde, come il quadrilatero di corso Giolitti e piazza Boves, già da tempo sotto la lente delle forze dell'ordine perché sede di spaccio e microcriminalità. Ma non c'è solo il capoluogo. Anche attraverso la coordinazione con le altre forze dell'ordine, spiega il nuovo questore, "cercheremo di rendere il più possibile effettiva la presenza della polizia di Stato, soprattutto riguardo alla prevenzione in ambito stradale".