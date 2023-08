Lavori sul ponte, 2 e 3 settembre sospesi treni tra Torino e Asti

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Alessandria, nella tratta tra Trofarello e Asti, per "importanti lavori di manutenzione" - spiega il Gruppo FS - in programma da martedì 29 agosto a giovedì 7 settembre, con un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, eseguirà interventi di impermeabilizzazione al ponte sul torrente Borbore, nei pressi di Asti. Per consentire i lavori i treni regionali veloci Torino-Genova e i collegamenti per la Riviera Romagnola nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre saranno sostituiti da bus tra Torino e Asti; i collegamenti della linea SFM 6 (Torino Stura-Asti) saranno sostituiti da bus tra Asti e Trofarello; i treni regionali Asti-Acqui Terme saranno sostituiti da bus tra Asti e Nizza; programmati anche bus diretti tra Torino e Nizza Monferrato. I treni Intercity Torino - Lecce/Roma/Salerno/Reggio Calabria saranno deviati via Milano (Novara), con limitazioni di percorso tra Torino e Asti. I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione.