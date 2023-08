Peste suina: 7 nuovi casi, da inizio emergenza sono 912

Nell'ultima settimana sono stati 7 i nuovi casi di Peste suina africana accertati in Piemonte e Liguria dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Cinque in Liguria. a Fontanigorda - primo caso in questo comune - Genova, Montoggio e due a Propata; in Piemonte le nuove positività sono state scoperte a Borghetto di Borbera e Garbagna. Dall'inizio dell'emergenza - nel dicembre 2021 - i casi totali sono 912, di cui 422 in Liguria e 490 in Piemonte. Con il caso di Fontanigorda diventano 113 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.