Palio di Asti, estratte le batterie per la corsa di domenica

Sono state estratte le batterie del Palio di Asti, in programma domenica 3 settembre con la corsa. La prima batteria sarà composta da Don Bosco, Moncalvo, Castell'Alfero, San Lazzaro, Torretta, San Pietro e San Damiano. La seconda da: Nizza, San Silvestro, Viatosto, Santa Caterina, San Secondo, San Martino San Rocco e San Paolo. La terza da: Tanaro, San Marzanotto, Cattedrale, Santa Maria Nuova, Baldichieri e Canelli. Prima dell'estrazione sono stati presentati, come da tradizione in piazza San Secondo, i fantini di tutti i Rioni, Borghi e Comuni in gara. Ieri, intanto, la pista di piazza Alfieri ha ottenuto il via libera per la sicurezza. Nella giornata di oggi si svolgeranno le prime prove.