Costa, governo sacrifica separazione carriere per il premierato

"A marzo Nordio ha annunciato per l'autunno un ddl governativo sulla separazione delle carriere. Finora non è stata scritta una riga, ma il Parlamento è stato 5 mesi fermo ad aspettare. Se un iter è più lungo è bene che parta subito, senza indugio. La verità è che il governo ha deciso di sacrificare la separazione delle carriere sull'altare del premierato". Così Enrico Costa, deputato di Azione. "Sull'abuso d'ufficio - prosegue - la Camera ha fatto audizioni ed era pronta per presentare gli emendamenti: è arrivato il ddl del governo e tutto riparte dal Senato che martedì ripeterà le stesse audizioni già fatte. Sulla prescrizione la Camera ha fatto audizioni ed è imminente l'adozione del testo unificato; sarebbe il colmo che il governo mettesse anche qui ci rallentasse. In conclusione, il governo finora ha accelerato con decreti su norme forcaiole come nuovi reati (rave in primis) e intercettazioni, sta demolendo la riforma Cartabia sul Csm, e frena quello di buono che sta germogliando in Parlamento".