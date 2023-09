Moriondo dalla Cupola al grattacielo

Dicono che… finite le ferie, mentre i politici sono scatenati nella caccia alle candidature, in vista delle regionali piemontesi anche tra i grand commis ci si prepari per i futuri scenari del dopo voto. Ai piani alti del grattacielo, ad esempio, scrutano con molta attenzione le mosse di Roberto Moriondo. Il dirigente regionale distaccato al Comune di Novara alla corte del sindaco leghista Alessandro Canelli avrebbe per tempo messo gli occhi sulla poltrona di direttore generale, attualmente occupata da Paolo Frascisco, ormai prossimo alla pensione. Da qui le manovre di Moriondo, abilissimo nel tessere relazioni bipartisan, particolarmente concentrate su quelli che, almeno stando alle previsioni, potrebbero essere i prossimi padroni del vapore: Fratelli d’Italia. Secondo i bookmaker del Lingotto le sue chance, però, sarebbero inversamente proporzionali alle probabilità della riconferma di Alberto Cirio a governatore. Urge una correzione della strategia, insomma.