LA TERRA TREMA

Terremoto devasta il Marocco: oltre mille morti, centinaia di feriti - VIDEO

Scossa di magnitudo 7. In migliaia si sono riversati per le strade di Marrakech, in preda al panico. Meloni: "L'Italia disponibile a dare sostegno". Tajani: "Circa 200 connazionali nella zona colpita dal sisma, non risultano feriti" - VIDEO e FOTOGALLERY

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7, ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando oltre mille morti e molte centinaia di feriti. Il bilancio è destinato a crescere. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23:11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro è stato localizzato al centro del Paese, a 16 chilometri del villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Solidarietà dell’Ue. La premier italiana Giorgia Meloni: “Dolore per il tragico bilancio, pieno sostegno dell'Italia”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Circa 200 connazionali nella zona colpita dal sisma, non risultano feriti”.

Il potente sisma ha danneggiato parte delle storiche mura della città di Marrakesh. Erette intorno al 1120, per difendere la città dagli attacchi delle tribù berbere del sud, le mura sono lunghe 10 chilometri e contano 18 porte. A dare la notizia dei danni alle storiche mura è stata l'emittente televisiva statale Al Aoula.