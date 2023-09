Covid: casi, ricoveri e decessi in crescita lineare

I casi di Covid-19 in Italia sono in crescita lineare, così come i ricoveri e i decessi. Vale a dire che si rileva un aumento costante, della stessa quantità nello stesso intervallo di tempo. E' quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relative al periodo fra il primo agosto e il 6 settembre 2023, ultimo giorno in cui il Governo ha reso i dati pubblicamente disponibili. "La percentuale dei positivi al test molecolare per la presenza del SarsCov2 sta aumentando in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita pari a 2.3% a settimana e un valore medio nella prima settimana di settembre pari a circa il 13%, mentre quattro settimane prima era pari a circa il 4.5%", osserva l'esperto. Dall'analisi risulta inoltre che "il numero di ricoveri nei reparti ordinari è cresciuto da circa 800 unità il primo agosto a circa 1.900 unità il 6 settembre" e che "la crescita è stata approssimativamente lineare fino a circa metà agosto, con un tasso medio pari a circa 80 unità a settimana. Durante la seconda metà di agosto e la prima di settembre - rileva Sebastiani - l'andamento è sempre lineare, ma il tasso medio di crescita è pari a circa 300 unità a settimana". Infine, "il numero di decessi settimanali ha raggiunto un minimo la penultima settimana di agosto e da allora cresce in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita pari a circa 3.5 unità a settimana e un numero di decessi negli ultimi sette giorni di osservazione pari a 13 unità".