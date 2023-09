Incidente aereo a Torino durante esibizione, piloti illesi

Un incidente si è verificato oggi all'Aero Club di Torino, dove è cominciata una manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani prenderanno parte le Frecce tricolori. Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di pista e si è ribaltato. Secondo le prime notizie i piloti sono rimasti illesi e non ci sono state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Il ciclo di esibizioni è stato interrotto per qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.