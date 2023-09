SANITÀ

Riparte la vaccinazione anti-Covid: gratuita, già la prossima settimana

Le categorie alle quali è fortemente raccomandato sono i fragili, gli ultrasessantenni e gli operatori sanitari. "Nessun allarmismo" con le aperture delle scuole, raccomanda il ministro Schillaci. Si potrà fare insieme all'anti influenzale

“Credo si potranno fare insieme” i vaccini anti-Covid e antinfluenzale, “con due inoculazioni. Ricordo che oltre al Covid c’è anche il problema dell'influenza: le categorie a rischio per il primo farebbero bene a vaccinarsi anche per l’influenza. Attenzione, prudenza, ma nessun allarmismo”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, su Rtl 102.5 durante Non Stop News.

Sul vaccino anti-Covid ha poi avvisato che “dovrebbe essere disponibile già dalla prossima settimana. Le categorie alle quali è fortemente raccomandato sono i fragili, gli ultrasessantenni e gli operatori sanitari. È un presidio fondamentale, partiremo anche con una campagna per ricordare ai cittadini di vaccinarsi oltre che per il Covid anche per l’influenza. Il vaccino – ha aggiunto – sarà gratis per tutti, anche per le altre categorie. Stiamo valutando la distribuzione insieme alle regioni, conteremo molto sulle farmacie, ma soprattutto sui medici di medicina generale”.

Il ministro esorta a evitare allarmismi col rientro a scuola: “Io starei tranquillo e non farei nessun allarmismo: i ragazzi è giusto che continuino ad andare a scuola, sono stati quelli che hanno sofferto moltissimo durante il lockdown, molti ne pagano oggi a distanza sofferenze psicologiche, per cui nessun allarmismo e sicurezza”. E ricorda che su eventuali nuove norme di comportamento per la gestione di casi Covid a scuola “c’è un tavolo tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione e del Merito: oggi dovrebbero esserci i risultati finali”. Il tavolo tra oggi e domani “dovrebbe dare risultati conclusivi proprio sul modo di comportarsi per questa categoria”, ha concluso.