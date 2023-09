Navigazione sul Po, questo mese l'approvazione del progetto

Il progetto esecutivo per la navigazione turistica sul Po "è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi e a seguito delle prescrizioni è in fase di aggiornamento per essere approvato nel corso di questo mese" e a fine 2026 Valentino e Valentina dovrebbero tornare sul fiume. A spiegarlo, in Consiglio comunale, l'assessore comunale Francesco Tresso in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. L'assessore ha ricordato che per il progetto è già stato individuato l'affidatario e che dopo l'approvazione sarà formalizzato il contratto "per iniziare i lavori entro marzo 2024. I lavori saranno conclusi entro la prima metà del 2026 per essere collaudati e rendicontati entro la fine dello stesso anno". Tresso ha confermato che i nuovi battelli saranno elettrici e che per il loro ricovero in caso di piena sarà realizzata una darsena immediatamente a monte della passerella 'Maratona'. I battelli, ha aggiunto, "saranno quindi varati solo a conclusione e piena operatività della darsena". "Valentino e Valentina - ha replicato Firrao - sono un patrimonio molto caro alla memoria dei torinesi, rappresentano la nostra città, devono tornare in funzione il prima possibile".