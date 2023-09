Pnrr: Torino, al via lavori alle piscine Lombardia e Franzoj

Piscine ancora al centro degli interventi della Città di Torino con fondi del Piano Integrato Urbano nell'ambito del Pnrr. La Giunta comunale ha approvato oggi i lavori di manutenzione straordinaria diffusa, che partiranno nei prossimi giorni, degli impianti sportivi Lombardia e Franzoj, con un investimento complessivo di circa 1 milione e 470 mila euro. Alla 'Lombardia' saranno rifatti spogliatoi, bagni e docce, impiantistica idraulica compresa, saranno sostituiti i serramenti e riqualificati tutti i rivestimenti e il fondo della vasca interna. Saranno inoltre sostituiti i componenti dell'impiantistica tecnologica di trattamento delle acque, il manto di copertura fisso e le lattoniere del tetto, con fine lavori prevista per i primi mesi del 2024. Stessi interventi alla 'Franzoj' dove è prevista anche la riqualificazione della spiaggia della piscina esterna e la sostituzione delle recinzioni perimetrali. In questo caso la conclusione degli interventi è prevista per il prossimo mese di marzo.