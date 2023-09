Pd, tre interpellanze su trasporto pubblico nei piccoli Comuni

I problemi del trasporto pubblico nei piccoli Comuni sono stati oggi al centro di tre interrogazioni della consigliera regionale Pd Monica Canalis. Riguardano il Comune di Rorà (To), la Val Pellice in generale, e il problema dell'isolamento in agosto del Comune di Prarostino in Valle Pellice, dove il servizio di autobus è presente solo nei giorni scolastici e il mattino del sabato, ed è stato del tutto sospeso appunto in agosto. "Prarostino - ha spiegato l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - come molti Comuni del Piemonte si trova senza servizio la domenica nei mesi estivi perché l'utenza è molto bassa. La Giunta è impegnata con l'Agenzia per la mobilità a rivedere i servizi, e si possono fare delle piccole revisioni in attesa delle gare. Ma bisogna sempre considerare che il riallineamento dei costi è una necessità, e che il Comune di Prarostino non ha presentato osservazioni sulla riduzione del servizio.