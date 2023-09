Covid: in Piemonte in arrivo 290mila dosi del nuovo vaccino

La Regione Piemonte non ha mai smesso di monitorare quotidianamente l'andamento della pandemia attraverso il Dirmei, il dipartimento interaziendale per le malattie ed emergenze infettive, l'evoluzione dell'Unità di crisi attivata fin dai primi giorni della pandemia e oggi confluita all'interno di Azienda zero. Con la ripresa della scuola, e la crescita dei nuovi contagi, sono riprese intanto le riunioni plenarie per fare il punto con tutti i soggetti coinvolti e informare la giunta dell'andamento della situazione. Si svolgono ogni inizio settimana. Nell'ultima riunione, martedì, si è lavorato sull'organizzazione della campagna vaccinale: lunedì 25 inizieranno in Piemonte le consegne delle prime 290mila dosi del nuovo vaccino, adatto alle attuali varianti per il rilancio della campagna vaccinale, rivolta in prima istanza ai soggetti che il ministero ha individuato come prioritari, che coinvolgerà in particolare medici di famiglia e farmacie. La vigilanza e il monitoraggio dei dati del Covid è diventato intanto strutturale, non solo per quanto riguarda le nuove positività e le vaccinazioni il cui report viene prodotto ogni giorno, ma anche per il controllo dei luoghi considerati più a rischio come ad esempio le strutture residenziali, in particolare le Rsa. A questo proposito la piattaforma attivata nelle fase più drammatiche della pandemia, continua a essere alimentata con i dati da parte delle strutture e restituisce il quadro sempre aggiornato dei nuovi casi nelle Rsa, della loro gestione in sede, o eventuale ospedalizzazione, del numero di tamponi che vengono effettuati, con la verifica costante anche per quanto riguarda il personale. Questo è un lavoro quotidiano che i tecnici del Dirmei portano avanti ormai da oltre tre anni.