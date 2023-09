ALLARME

"Tutti fuori", evacuata la torre della Regione

Il passaparola si diffonde intorno a mezzogiorno: “Tutti i dipendenti regionali devono uscire dal grattacielo”. Ci sarebbero gli interfoni ma meglio non provocare il panico e così ognuno dei 40 piani del disgraziato palazzo della Regione Piemonte si svuotano in fretta e furia con gli addetti che alla spicciolata lasciano le loro postazioni per recarsi all’esterno. Nessuna spiegazione sui motivi, anche qui ci si affida al sentito dire: si parla di evacuazione programmata, eppure nessuno ne sapeva niente. Poi l’ultima ipotesi: un problema a una valvola dell’impianto antincendio. Qualcuno ne sa di più?

“L’avviso è stato comunicato sulla pagina intranet dell’ente e, dal momento che si era già in una fascia oraria coincidente con la pausa pranzo, parallelamente i direttori hanno informato i propri settori” afferma l’assessore al Patrimonio Andrea Tronzano. La versione dei dipendenti è diversa e parla di un avviso comparso a evacuazione ultimata. “A chi cerca ogni occasione per fare polemica, e creare allarmismo tra i dipendenti – prosegue Tronzano – vorrei ricordare che questo grattacielo è rimasto incompiuto per tutti gli anni di governo del centrosinistra, ed è stata questa amministrazione a concludere i lavori e trasferire i dipendenti”.